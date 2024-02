Cagliari: contro la Roma subito dentro un nuovo acquisto. Sorpresa in attacco

Roma-Cagliari sarà la partita che chiuderà questa giornata di campionato in corso, iniziata ieri sera con Lecce-Fiorentina. Ranieri pensa di schierare fin da subito il nuovo acquisto. Ecco la possibile formazione del Cagliari e le novità che potrebbero arrivare.

Il Cagliari, dopo la fine del calciomercato invernale che ha portato in dote le prestazioni di Mina e Gaetano, si rituffa nel campionato. Prossima avversario la Roma in trasferta, dove il "maestro" Ranieri sfiderà "l'allievo" De Rossi. Possibilità di poter schierare già i due nuovi arrivati per il mister del Cagliari.

Mina subito dentro per il Cagliari

Roma-Cagliari andrà in scena lunedì sera, nel posticipo della giornata di Serie A iniziata ieri. Il Cagliari dal calciomercato invernale non esce come avrebbe voluto e sperato a livello di rinforzi, ma almeno non perde i suoi pezzi da 90. E la cosa non è di poco conto per una squadra che ha bisogno di salvarsi. Contro la Roma del nuovo corso De Rossi, reduce da due vittorie consecutive, come riporta cagliarinews24, mister Ranieri si dovrebbe affidare fin da subito al nuovo acquisto Yerry Mina in difesa. Con il solito Scuffet in porta, oltre a Mina in difesa ci saranno Dossena, Augello e Nandez. A centrocampo Makoumbou, Prati e Jankto, con Viola dietro le due punte Petagna e Lapadula. Questa al momento la formazione più probabile anti-Roma.