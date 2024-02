Dove vedere Bologna-Fiorentina, diretta TV e streaming live Sky, DAZN o Now? Recupero Serie A

Presentazione del match di recupero del campionato nazionale di Serie A tra Bologna e Fiorentina con probabili formazioni e tutte le info necessarie per seguire l'attesissimo incontro. Scopriamo dove vedere il match in diretta televisiva oppure in streaming live.

Ecco dove vedere Bologna-Fiorentina in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. L'attesissimo incontro, denominato anche "derby dell'Appennino", si giocherà mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 19:00 presso lo stadio Dall'Ara di Bologna. La gara è valida come recupero della giornata numero 21 del campionato di Serie A. Il match era stato posticipato a causa degli impegni della Fiorentina all'interno del programma delle final four di Supercoppa Italiana.

Un match che mette di fronte due pretendenti alla qualificazione per le coppe europee della prossima stagione. Il brillante Bologna di Tiago Motta reduce da due vittorie consecutive convincenti nel gioco e nel punteggio. La ritrovata Fiorentina di Italiano che con l'innesto del Gallo Belotti sembra aver ritrovato verve e determinazione offensiva.

Dove vedere Bologna-Fiorentina in TV e streaming

Bologna-Fiorentina si giocherà mercoledì 14 febbraio 2024 alle ore 19:00 presso lo stadio Dall'Ara di Bologna. L'attesissimo incontro sarà visibile in diretta televisiva su DAZN e su Zona DAZN disponibile sul canale 214 di Sky.

Inoltre sarà possibile vedere il match in streaming live sempre su DAZN scaricando su un qualsiasi dispositivo mobile l'App.

Bologna-Fiorentina probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee.

All. Motta

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano, Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan, Lopez, Bonaventura; Gonzalez, Belotti, Ikone.

All. Italiano

Dove vedere Bologna-Fiorentina: il precedente in Coppa Italia