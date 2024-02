Genoa: contro l'Atalanta torna titolare un big del calciomercato estivo? Ecco la risposta

Atalanta di Gasperini che sarà la prossima avversaria del Genoa in questo turno di campionato. Partita sempre tosta quella contro la squadra dell'ex mister genoano. Alberto Gilardino che potrebbe recuperare un top player arrivato nel calciomercato estivo.

Genoa-Atalanta la partita in programma nel prossimo turno di campionato. Gilardino, allenatore in rampa di lancio, contro il maestro e grande ex di turno Gasperini. Sfida nella sfida questa tra i due mister che farà da contorno a un match che si annuncia molto interessante. Atalanta in gran forma in questo momento e Genoa che non molla mai, soprattutto tra le mura amiche.

Messias torna disponibile per Gilardino?

L'unico grande dubbio che riguarda il Genoa dal punto di vista della formazione e degli indisponibili riguarda Junior Messias. Come riporta fantacalcio.it, si avvicina al rientro in gruppo: il giocatore rossoblù si è già allenato parzialmente con i compagni. Dopo la lesione muscolare rimediata contro la Salernitana, la tabella di marcia per il recupero totale segnava metà febbraio, ma Gilardino potrebbe addirittura ritrovarlo in anticipo. La sensazione, però, è che difficilmente nella sfida contro l'Atalanta, anche se venisse convocato, potrebbe essere utilizzato. Lo scopo del mister e della società è quello di recuperarlo completamente e averlo a disposizione per la partita contro il Napoli. Miracoli permettendo, Messias dovrà ancora attendere.