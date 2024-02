Genoa: contro l'Atalanta due recuperi, uno su tutti. Gasp perde un titolare ma...

Genoa-Atalanta sarà la prossima sfida di campionato in programma a Marassi. Ciclo impegnativo da qui in avanti per gli uomini di Gilardino. Si comincia proprio con la sfida alla squadra di Gasperini. Il Genoa ritrova due indisponibili, l'Atalanta perde un titolare per squalifica.

Il Genoa nel prossimo turno di campionato se la vedrà contro l'Atalanta. Partita impegnativa anche in virtù del fatto che la squadra di Gasperini ha ritrovato brillantezza e "gamba". Ma anche il Genoa non è da meno, soprattutto nelle gare casalinghe. Si prospetta un gran bel match.

Torna Messias per il Genoa

Come riporta calciomercato.com, il Genoa e Alberto Gilardino potranno contare su due pedine ferme ai box nel turno scorso. Un rientro su tutti è quello di Junior Messias. Da quando in estate il brasiliano è approdato in Liguria la sua stagione è stata condizionata dagli infortuni. Compreso quello attuale, che gli ha fatto saltare le ultime tre partite. Nelle nove volte in cui però è sceso in campo il suo rendimento è stato sempre molto alto, dimostrando di poter essere una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di mister Gilardino. Proprio per questo e per aumentare la pericolosità offensiva del Genoa, il rientro di Messias è decisivo. Torna a disposizione anche Haps, pedina in più su cui contare. Nell'Atalanta fuori per squalifica Ederson, ma rientra tra i convocati e ovviamente tra i titolari Koopmeiners. Rientro fondamentale anche questo per Gasperini che potrà di nuovo contare sul suo perno di centrocampo.