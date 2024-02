Lecce: a Bologna con una defezione, due dubbi per D'Aversa, ecco le probabili scelte

Il Lecce nel prossimo turno di campionato dovrà affrontare la difficilissima trasferta di Bologna, contro la squadra rivelazione della Serie A di quest'anno. Ecco le probabili scelte di D'Aversa che dovrebbe avere due dubbi di formazione. Ecco le novità.

Il Lecce dopo la clamorosa rimonta con vittoria contro la Fiorentina, proverà a fare una nuova impresa, risultato in quel di Bologna. Avversario tostissimo quest'anno il Bologna di Motta, ma Lecce che sembra davvero in netta ripresa dopo un periodo di flessione coinciso anche con pochi risultati utili e punti in classifica. I 3 punti contro la Fiorentina potrebbero aver sbloccato definitivamente la squadra di D'Aversa che potrà affrontare l'insidiosa trasferta di Bologna con più "leggerezza".

Le probabili scelte di D'Aversa

Come riporta il sito calciolecce.it, D’Aversa deve far fronte alla sola defezione di Gendrey, squalificato. Il suo posto sarà preso da da Venuti, mentre a centrocampo riecco Ramadani dopo la squalifica della scorsa settimana. Per il resto il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Almqvist, Krstovic e Sansone, favorito sulla concorrenza. Ovviamente scalpita dalla panchina Piccoli, giocatore che a gara in corso spesso è stato devastante. Per il resto squadra tipo per il mister del Lecce. Motta dovrà fronteggiare una squalifica, quella di Aebischer, si giocano il posto Saelemaekers e Orsolini.