Lecce, chi sostituisce Ramadani stasera? Sorpresa nella Fiorentina...

Il Lecce stasera affronterà la Fiorentina in casa. Non un buon momento almeno per la classifica per gli uomini di mister D'Aversa. Nemmeno la Fiorentina è al top della forma. In casa giallorossa c'è da sostituire lo squalificato Ramadani. Ecco le novità.

Lecce-Fiorentina andrà in scena stasera nell'anticipo della giornata di Serie A. Partita tosta e indecifrabile quella che vedrà la squadra di D'Aversa opposta a quella di Italiano. Il Lecce, bella sorpresa della prima parte del torneo, è in un pessimo momento di forma: ha racimolato appena un punto nelle ultime cinque giornate ed è reduce da tre sconfitte di fila, l'ultima domenica scorsa in casa del Genoa. Non sta benissimo nemmeno la Fiorentina, che nel 2024 non ha ancora vinto e ha perso il quarto posto. Occasione per entrambe allora in questo "scontro diretto", a meno che non uscirà un pareggio.

Le probabili novità di formazione di Lecce e Fiorentina

Il Lecce dovrà sostituire lo squalificato Ramadani, pilastro del centrocampo giallorosso e come riporta goal.com lo farà con Blin. Giocatore rimasto ai margini del progetto tecnico di D'Aversa, stasera avrà l'opportunità di riscatto. Per il resto solita formazione del Lecce con Banda e Almqvist a supporto di Krstovic, per ricomporre il tridente offensivo titolare che tanto bene aveva fatto a inizio stagione. A centrocampo Oudin e Kaba completeranno il reparto insieme allo stesso Blin, difesa titolare. La Fiorentina invece a sorpresa non schiererà la doppia punta come successo nelle ultime partite e avrà un Belotti in più, ma inizialmente partirà dalla panchina. Davanti il solo Beltran con a supporto Bonaventura, Nico Gonzalez e la sorpresa Sottil. A centrocampo titolare Maxime Lopez, altra novità, dietro torna Biraghi.