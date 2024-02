Salernitana: Inzaghi out, ecco i tre nomi per la panchina e il favorito...a sorpresa

La Salernitana perde in casa contro l'Empoli in uno scontro diretto per la salvezza. Doppio brutto colpo per gli uomini di Filippo Inzaghi, che di fatto è esonerato. Ecco i nomi papabili per la sua sostituzione. Si tratta di tre allenatori conosciuti.

La Salernitana esce con le ossa rotte dall'anticipo di giornata del campionato di Serie A. Sconfitta e scontro diretto perso con una pretendente alla salvezza. Messo in discussione e praticamente esonerato Filippo Inzaghi. Per la sua sostituzione il cerchio si stringe a tre nomi.

I nomi favoriti per la panchina della Salernitana

Come riporta il sito fanpage.it, sono due in particolar modo i nomi che sembrano essere i papabili per la panchina della Salernitana. Si tratta di Davide Ballardini e Leonardo Semplici. Il primo potrebbe essere ingaggiato essendo stato esonerato dalla Cremonese prima del 20 dicembre. Ma servirà uno sforzo economico e anche un contratto superiore a cinque mesi che potrebbe presentare sul tavolo lo stesso Iervolino. Non si escludono colpi di coda come ad esempio quello di Marco Giampaolo o un’eventuale sorpresa che potrebbe arrivare proprio dalle intuizioni di Walter Sabatini. Lo stesso direttore generale granata, che dopo il suo ritorno a Salerno ha stabilito la quota salvezza al 5% promettendo ai tifosi che la squadra non retrocederà.