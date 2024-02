Salernitana: nuovo mister e nuovo modulo, ecco le novità e chi sarà il protagonista

Il nuovo allenatore della Salernitana Liverani, in sostituzione di Filippo Inzaghi, apporterà delle novità in campo e ci saranno nuovi protagonisti rispetto alla gestione precedente. Ecco di seguito il modulo che potrebbe adottare il nuovo allenatore.

La Salernitana ha cambiato pelle dopo la sostituzione di Inzaghi con Liverani in panchina. Svolta drastica anche rispetto all'avvicendamento precedente di Paulo Sousa con Inzaghi stesso. Questi ultimi due allenatori adottavano lo stesso modulo, mentre Liverani opterà per un 4-3-3.

Le novità di Liverani

Come riporta il sito salernonotizie.it con l'avvento di Liverani in panchina, la Salernitana si schiererà con un 4-3-3 e un centrocampo più "intenso" per sopperire al tridente pesante. Boateng e Manolas in mezzo e con Zanoli, Bradaric e Pierozzi ad alternarsi sulle corsie laterali questa scelta può rivelarsi una mossa vincente per la Salernitana che, di conseguenza, rinfoltirà il centrocampo con una mezzala in più, il rientrante Coulibaly. Dia potrà così defilarsi a sinistra giocando finalmente accanto ad un altro attaccante, Weissman. La maggiore incognita è rappresentata da Candreva che dovrebbe tornare a fungere da esterno d’attacco, un ruolo che da tempo non interpreta più. Di sicuro tornerà protagonista Dia, l'uomo che potrebbe portare al miracolo salvezza-bis per la Salernitana.