Torino: quale sarà il futuro di Juric? Ecco la risposta di Cairo, anche se...

Il Torino dopo il pareggio contro la Salernitana per 0-0 nel prossimo turno di campionato affronterà la trasferta di Sassuolo, contro una squadra in crisi di risultati. Si vocifera in casa granata del futuro di mister Juric. Rinnovo o addio definitivo?

Juric ancora nel futuro del Torino? La domanda è lecita e la risposta è in dubbio. Dopo le parole dei giorni scorsi del mister granata, dove diceva che senza piazzamento europeo avrebbe abbandonato la nave, arriva la risposta di Cairo. Il presidente apprezza le parole di Juric, ritenendole da persona che tiene particolarmente al bene della squadra e spera di rinnovare il contratto con lui a prescindere dal piazzamento finale.

Juric, futuro in bilico a Torino

Come riporta il sito toronews.net, il Torino e Juric potrebbero avere ancora futuro. Il contratto del mister è vero che scade il 30 giugno, ma non è detto che sia una data senza possibilità di rinnovo. Juric dal canto suo vuole attendere la fine del campionato per avere più chiarezza, proprio come aveva dichiarato nei giorni scorsi. Il mister sostiene che si possa programmare la stagione successiva anche alla fine di quella in corso e il Torino…lo aspetta? Ad oggi sembra questa la strada che la società granata vuole attuare. Per far luce su questo futuro sarà quindi necessario attendere il mese di giugno, con la fine dei campionati fissata per domenica 26 maggio.