Torino: le novità sui due infortunati, solo una buona notizia. E Buongiorno...

Il Torino nella partita pareggiata per 0-0 contro la Salernitana ha perso per infortunio nel corso della gara due pedine importanti per mister Juric. Si tratta di Tameze e Rodriguez. Ecco le loro condizioni attuali e quelle del capitano granata Buongiorno.

Il Torino durante la partita contro la Salernitana ha perso due pedine importanti: Rodriguez e Tameze. Entrambi i giocatori, sempre molto considerati da mister Juric sono a rischio per la partita contro il Sassuolo.

La situazione infortunati del Torino

Il Torino dopo Buongiorno, come riportato su fantacalcio.it, potrebbe perdere per più di una partita il difensore titolare Ricardo Rodriguez. Tutto dipenderà dalle sue effettive condizioni di salute che verranno stabilite nella giornata di oggi. Il giocatore, infatti, si sottoporrà ad accertamenti clinici ed esami strumentali che valuteranno l'entità del problema muscolare rimediato nella giornata di domenica. Discorso diverso per Tameze, anche lui vittima di un problema fisico nell'ultima gara contro la Salernitana. Per Tameze si tratta di un semplice affaticamento muscolare. Situazione Buongiorno: su di lui si è scelta una terapia conservativa e i tempi di recupero sono quelli già conosciuti. Il capitano ha messo il circoletto rosso sulla data di un suo eventuale rientro. Per ora la data più plausibile è quella del 2 marzo, giorno in cui si giocherà Torino-Fiorentina.