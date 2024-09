Cagliari, news: difensore titolare a rischio contro il Monza per un fastidio muscolare

Il Cagliari di Claudio Ranieri nel prossimo turno di campionato farà visita al Monza per proseguire la striscia positiva che ha portato il Cagliari stesso in zone più tranquille di classifica. Infortunio per un difensore titolare, a rischio nella trasferta di sabato?

Il Cagliari nel prossimo turno di campionato farà visita al Monza per proseguire la striscia positiva che ha portato la squadra di Ranieri in zone leggermente più tranquille di classifica. L'ultima novità riguarda però un piccolo fastidio muscolare per un difensore titolare.

Piccolo fastidio muscolare per Mina

Come riporta il sito centotrentuno.com, Yerry Mina si è fermato durante l'ultima seduta di allenamento del Cagliari. Fastidio muscolare, nella fattispecie indurimento al polpaccio sinistro per il colombiano che, dopo i trattamenti del massaggiatore, si è rivisto a bordocampo con una vistosa fasciatura con il ghiaccio applicato sulla parte dolorante. Da capire l’entità del problema per il centrale ex Fiorentina che figura nell’elenco dei 26 convocati della nazionale colombiana del CT Néstor Lorenzo per gli impegni contro Spagna e Romania. Le ultime news comunque riportano un sorridente Yerry Mina che ha lasciato l’Unipol Domus acclamato dai tifosi rossoblù presenti, senza zoppicare né mostrare particolare dolore dopo l’indurimento al polpaccio sinistro accusato a inizio allenamento. Probabile dunque, come ipotizzato fin dai primi momenti, che la sua uscita dal campo sia stata soltanto in via precauzionale, per evitare guai peggiori.