Cagliari: infortunio per un centravanti, ecco chi saranno i titolari contro l'Empoli

Il Cagliari in questo turno di campionato giocherà contro l'Empoli in un match salvezza a dir poco delicato. Per la squadra di Ranieri infortunio per un centravanti, ecco invece la probabile formazione che verrà schierata contro la squadra di Nicola in trasferta.

Il Cagliari domani giocherà la sua partita salvezza contro l'Empoli e sarà un match molto delicato per gli uomini di Claudio Ranieri. Emergenza infortuni in attacco, in ultimo quello riguardante Andrea Petagna, che ne avrà per circa tre settimane. Petagna ha accusato un fastidio al polpaccio e gli esami hanno evidenziato la lesione di lieve entità del soleo. Impossibile il recupero a breve: Petagna, senza forzare, potrebbe tornare direttamente dopo la sosta di campionato.

La probabile formazione del Cagliari

Il Cagliari contro l'Empoli cercherà di dare la scossa alla stagione, che finora non è stata di certo entusiasmante, con i sardi impegnati in una rincorsa difficile e che inevitabilmente passerà proprio dalla partita contro l'Empoli. Come riportato da cagliarinews.24, il Cagliari con ogni probabilità si schiererà con Scuffet in porta, Nandez, Mina, Dossena e Augello in difesa. A centrocampo i tre giocatori che si schiereranno davanti al trequartista Gaetano saranno Makoumbou, Deiola, Jankto. Attacco composto da Luvumbo e Lapadula per cercare di scardinare la difesa della squadra guidata da Nicola.