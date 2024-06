Cagliari: contro l'Empoli che recupera un big, Ranieri punta tutto su...

Il Cagliari di Claudio Ranieri affronterà l'Empoli fuori casa in una partita che delicata è dire poco. Gli uomini di Nicola recuperano un giocatore importante, mentre il mister sardo punta in particolar modo sui gol del suo attaccante principale. Ecco le news.

Cagliari che nel turno di campionato che si aprirà stasera giocherà contro l'Empoli, in una partita che vale mezza fetta di salvezza. Gli uomini di Ranieri ci arrivano dopo il pareggio contro il Napoli acciuffato nei minuti di recupero, quelli di Nicola dopo una serie di prestazioni super. Sarà una partita molto tesa per entrambe le squadre, Ranieri punterà tutto su Gianluca Lapadula. Il bomber vuole tornare al gol in un match delicatissimo che può valere una stagione. Come riporta cagliarinews24, buone notizie arrivano dal recupero di Eldor Shomurodov che ha finalmente ripreso ad allenarsi in gruppo. L’uzbeko sembra pronto per essere convocato.

Recuperi importanti in casa Empoli

Empoli in grande spolvero quello targato Nicola, che recupera anche dei giocatori importanti nella partita in programma contro il Cagliari. Fazzini e' tornato in gruppo ed e' disponibile, sulla via del rientro anche Zurkowski. Da valutare Ebuehi e Caputo. Il tecnico Davide Nicola recupera, dopo aver scontato la squalifica, anche Gyasi.