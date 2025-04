Cagliari: contro la Salernitana top player in dubbio? Ecco il responso su di lui

Cagliari-Salernitana in arrivo nel prossimo turno di campionato e nuovo scontro salvezza da giocare per i sardi dopo la vittoria ottenuta contro l'Empoli per 1-0. Potrebbe recuperare un top player del Cagliari di Claudio Ranieri, ecco le ultime novità.

Cagliari-Salernitana sarà il prossimo scontro diretto in programma per la squadra di Ranieri. Si tratta del secondo consecutivo, dopo quello del turno scorso giocato e vinto contro l'Empoli. Se dopo la vittoria in Toscana, il mister sardo non era ancora soddisfatto della zona di classifica del Cagliari, contro la Salernitana se dovessero arrivare di nuovo i 3 punti in palio allora forse cambierebbe anche la "visione" di Ranieri.

Luvumbo in forse contro la Salernitana

Come riporta il sito cagliarinews24, contro la Salernitana potrebbe e dovrebbe di nuovo tornare a disposizione un top player del Cagliari di Ranieri: Zito Luvumbo. L’attaccante angolano del aveva dovuto alzare bandiera bianca alla mezzora della gara del Castellani contro l’Empoli. Dubbio Luvumbo quindi, che dovrebbe però recuperare e quantomeno essere a disposizione di Ranieri. Luvumbo dovrà svolgere degli esami strumentali per escludere complicazioni muscolari. La sua presenza, anche in panchina, sarebbe di grande aiuto e darebbe a Ranieri stesso la possibilità di effettuare delle scelte non obbligate, soprattutto in attacco.