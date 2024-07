Cagliari, ecco le novità sui tre infortunati, uno in forte dubbio contro il Verona

Cagliari-Verona in arrivo nel prossimo turno di campionato, partita chiave per la corsa verso la salvezza che si disputerà nella giornata di lunedì. Ranieri tenta di recuperare tutti i suoi infortunati di lusso. Ecco le novità riguardanti tali giocatori.

Cagliari-Verona sarà una sfida fondamentale nella corsa alla salvezza. Se dovesse capitalizzare al meglio il turno casalingo, la squadra allenata da Ranieri potrebbe avviarsi verso un finale di stagione con forse meno patemi d'animo riguardo proprio la lotta per la sopravvivenza in Serie A.

Luvumbo torna titolare contro il Verona

Come riportato da cagliarinews24.com, il Cagliari tenterà di recuperare tutti gli infortunati di lusso: Mina, Luvumbo e Shomurodov. L'uzbeko si è aggiunto ai primi due che nell'ultimo turno non sono scesi in campo causa infortunio. Partiamo proprio da lui, Shomurodov è alle prese con una contusione al piede destro rimediata in Nazionale. La sua presenza contro il Verona è attualmente in forte dubbio e potrebbe prevalere l'ipotesi di un riposo forzato per non andare incontro a un periodo di stop prolungato. Mina e Luvumbo invece dovrebbero recuperare ed essere titolarissimi contro la squadra allenata da Baroni. Luvumbo rimane sempre il giocatore offensivo più temuto dalle squadre avversarie e guiderà l'attacco sardo. Come detto anche Mina sarà titolare, salvo clamorosi imprevisti, all'erta per la sua eventuale sostituzione di sono Mateusz Wieteska, Adam Obert e Pantelis Hatzidiakos.