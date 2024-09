Cagliari, difensore e centrocampista titolari in dubbio per Monza? Uno darà forfait

Cagliari che domani giocherà contro il Monza in trasferta, una partita non propriamente semplici per gli uomini di Ranieri che comunque vengono da due vittorie consecutive che ne hanno migliorato e non di poco la classifica. Ecco le novità riguardo due possibili indisponibili.

Il Cagliari con la testa a Monza, ma Claudio Ranieri dovrà capire se contare o meno sui due rinforzi arrivati nel calciomercato di gennaio. Finora sono stati due giocatori impeccabili, stiamo parlando di Mina in difesa e Gaetano a centrocampo.

Mina si, Gaetano forfait

Per la partita contro il Monza il Cagliari ha due dubbi legati alle condizioni fisiche di due titolari. Come riporta cagliarinews24.com, Mina e Gaetano sono a rischio. O meglio il giovane centrocampista quasi sicuramente darà forfait contro il Monza. Gianluca Gaetano ha infatti dovuto abbandonare il campo nell’intervallo della partita contro la Salernitana per un problema fisico. Per il giocatore arrivato dal Napoli si è trattato di un sovraccarico funzionale all’adduttore della coscia destra. Al momento è difficile che possa puntare ad una maglia da titolare, piuttosto potrebbe riuscire a strappare una convocazione, ma rimane l'unico obiettivo plausibile. Discorso diverso sembra quello per il centrale difensivo colombiano Yerry Mina. Indurimento al polpaccio per il roccioso difensore che però dovrebbe farcela per il Monza e rispondere presente.