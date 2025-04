Cagliari: contro la Salernitana due certezze e un jolly da utilizzare per Ranieri

Il Cagliari contro la Salernitana giocherà il suo secondo scontro diretto consecutivo. Ecco le possibili novità di formazione per Claudio Ranieri che sarà orfano di tre pedine in attacco. In difesa la coppia Mina-Dessena appare inamovibile per il Cagliari.

Il Cagliari di Claudio Ranieri si appresta ad affrontare la Salernitana di Liverani nel secondo scontro salvezza consecutivo dopo la partita giocata e vinta contro l'Empoli. Per Ranieri brutte notizie nel reparto offensivo che era già privo di Petagna e Pavoletti e ora anche di Luvumbo che non sarà in grado di giocare contro la Salernitana.

Certezza Lapadula per Ranieri

Come riporta il sito cagliarinews24, Ranieri in difesa continuerà a puntare sulla coppia di centrali composta da Yerry Mina–Alberto Dossena. I sue sembrano trovarsi a meraviglia e davanti a Simone Scuffet trasmettono serenità e sicurezza ai compagni. In attacco per il Cagliari invece le assenze sopra citate di Petagna, Pavoletti e Luvumbo inducono anche per causa di forza maggiore a puntare tutto su Lapadula, con il jolly Oristanio pronto a essere utile, anche per il proseguire di questo campionato. Lapadula deve ritrovare confidenza con il gol che quest'anno è mancata grazie anche all'infortunio rimediato a inizio stagione che lo ha tenuto mesi lontano dal campo di gioco.