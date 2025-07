Calcio, Sassuolo: grave infortuno per Domenico Berardi, rottura del tendine d'Achille. Ecco quali saranno i tempi di recupero

Brutta tegola per Domenico Berardi. Sembrano esserci pochi dubbi sull'entità del danno subito, dopo il grave infortunio accorso durante Verona-Sassuolo: purtroppo, c'è la rottura del tendine d'Achille. Stagione terminata anzitempo e, in particolare, addio al sogno dei prossimi Europei con la maglia della Nazionale italiana.

Lesione completa del tendine d'Achille. È questo il responso lapidario del grave infortunio accorso a Domenico Berardi, dopo quanto accaduto al jolly del Sassuolo durante la gara contro il Verona al 'Marcantonio Bentegodi', nella quale gli emiliani, oltre al proprio uomo simbolo, hanno perso l'ennesima gara di questo campionato.

Domenico Berardi, lesione completa al tendine d'Achille

Oltre a varie difficoltà che vedono il Sassuolo in una seria e compromessa condizione di classifica, si aggiunge un'altra tegola nelle file dei neroverdi che lascia poche e amare certezze su quello che sarà il futuro dell'attaccante. Ironia della sorte, Domenico Berardi partiva nuovamente da titolare proprio nella gara contro gli scaligeri, dopo sei turni di assenza dal campo di gioco. Risale al 16 gennaio scorso la sua ultima gara, disputata contro la Juventus; da allora, un infortunio al ginocchio lo costrinse a sottoporsi a un'operazione chirurgica che lo costrinse a restare lontano dal rettangolo verde per circa 50 giorni.

Nel cruciale match contro la squadra scaligera, Berardi viene schierato da Davide Ballardini nel tridente d'attacco insieme ad Andrea Pinamonti e Armand Laurienté. È il 58', quando a seguito di un rinvio del portiere del Verona, Lorenzo Montipò, il fantasista del Sassuolo si accascia improvvisamente a terra dolorante, un fulmine a ciel sereno che subito ha proiettato alla memoria dell'ultimo infortunio ricevuto. Inevitabile la grande apprensione e la richiesta immediata del cambio, con Samu Castillejo subentrato al suo posto.

La diagnosi effettuata ha evidenziato la lesione completa del tendine d'Achille alla gamba destra del numero dieci neroverde, con l'inevitabile uscita dalle scene anticipata per questa stagione. Berardi si sottoporrà a un intervento chirurgico coordinato dal Professor Stefano Zaffagnini presso la Casa di Cura Toniolo di Bologna. L'entità dell'infortunio si protrarrà per diversi mesi, tale da non poter essere convocato dal commissario tecnico Luciano Spalletti in vista dei prossimi Europei in Germania. Circa i tempi di recupero, difatti, si prospetta un ritorno in campo tra la fine del 2024 e gli inizi del 2025. L'attuale campionato di Berardi si chiude con 17 presenze e 9 reti realizzate.