Cataldi saluta Sarri: "Sotto la tua guida ho vissuto emozioni indimenticabili. Grazie alla tua idea di calcio abbiamo..."

Il centrocampista della squadra biancoceleste ha scritto un post sul suo profilo Instagram, con il quale ha salutato l'ex allenatore Maurizio Sarri, che ieri pomeriggio ha dato le dimissioni, lasciando il club capitolino dopo quasi tre anni e più di cento panchine.

Ieri pomeriggio in casa Lazio sono arrivate le dimissioni di Maurizio Sarri, che dopo la sconfitta casalinga contro l'Udinese per 2-1, ha deciso di andare via (il vice Giovanni Martusciello per ora il sostituto), dopo quasi tre stagioni alla guida della squadra romana. Dopo una prima stagione tra alti e bassi, comunque terminata con il quinto posto con qualificazione all'Europa League, il culmine è arrivato l'anno scorso, con l'ottimo secondo posto (dietro l'irraggiungibile Napoli), che ha permesso ai biancocelesti di disputare la Champions League, dove ha ben figurato (eliminazione agli ottavi dal Bayern Monaco).

Sarri ha pagato un campionato cominciato malissimo con tre sconfitte nelle prime quattro giornate (12 i ko complessivi fino ad ora), ma anche un ultimo mese che ha visto la sua ex squadra racimolare solamente tre punti (contro il Torino) a fronte di quattro sconfitte (di cui tre casalinghe). Pochi minuti fa uno dei calciatori più vicino all'allenatore toscano, ovvero Danilo Cataldi, ha scritto un bel post sul suo profilo Instagram, dove ha voluto salutare il suo ex tecnico, che in questi l'ha molto valorizzato. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Cataldi, le sue parole di saluto a Maurizio Sarri

"In oltre due anni e mezzo sotto la tua guida ho vissuto emozioni indimenticabili. Grazie ai tuoi consigli, ai tuoi insegnamenti e alla tua idea di calcio abbiamo raggiunto picchi inimmaginabili. È stato un onore e un piacere lavorare con te. Dispiaciuto per come è finita!

Grazie, grazie davvero Mister!"