Pedullà contro Immobile: "Ci sono i capitani in campo e quelli bravi sui social dove si scrive senza guardare in faccia..."

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, nella giornata odierna sul suo profilo X, ha usato parole molto dure nei riguardi del capitano della Lazio, Ciro Immobile, dopo quanto successo in questi giorni con le dimissioni dell'ex allenatore Maurizio Sarri.

Per la Lazio questi ultimi giorni sono stati molto frenetici, che hanno visto le dimissioni di Maurizio Sarri, che all'indomani della sconfitta casalinga contro l'Udinese per 2-1, ha deciso di farsi da parte. Per ora il presidente Claudio Lotito ha deciso di sostituirlo con l'ex vice Giovanni Martusciello, che debutterà come allenatore in prima, sul campo del Frosinone, sabato 16 (ore 20.45).

Nella giornata di ieri alcuni giocatori biancocelesti sulle loro pagine social hanno mandato dei messaggi al loro ex allenatore, dove è spiccato quello del capitano Ciro Immobile, che però ha ricevuto molti attacchi dai propri tifosi, che gli hanno contestato principalmente di giocargli contro e di non essersi presentato nelle interviste post partita di lunedì sera (a parlare con i giornalisti è andato Mario Gila).

Ieri sera l'attaccante si è difeso scrivendo un post dove sostanzialmente ha detto che il suo impegno non è mai mancato e affermando che contro di lui e altri componenti della squadr,a c'è una campagna denigratoria.

Il giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, nella giornata odierna sul suo profilo X, ha usato parole molto dure nei riguardi di Immobile, che di seguito riportiamo.

"Ci sono i capitani in campo. Quelli dentro lo spogliatoio. E quelli bravi sui social dove si scrive senza guardare in faccia il prossimo. Occhio che ci sarà sempre una verità definitiva. La Lazio ne ha avuti almeno tre di grande spessore UMANO: Silvio Piola, Pino Wilson e Tommaso Rocchi. È trascorso troppo tempo, sarebbe l’ora di rinfrescare. La gratitudine è un sentimento eterno, vero, disinteressato. Non per Pinocchio".

Alfredo Pedullà, il suo post su X contro Immobile