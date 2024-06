Pioli: "L'arbitro non ha fischiato, era Pellegrini che doveva buttare la palla fuori se voleva..."

Questa sera nell'anticipo della 27.a giornata del campionato di Serie A disputato allo stadio "Olimpico" di Roma, il Milan ha vinto sul campo della Lazio per 1-0, grazie alla rete di Okafor al minuto 88. Con questo successo la squadra rossonera si porta a 56 punti, portandosi momentaneamente a -1 dalla Juventus, impegnata domenica sera a Napoli.

Di seguito vi riportiamo le dichiarazioni del tecnico della squadra rossonera Stefano Pioli.

Stefano Pioli, le sue parole

SARRI: "Mi ha detto che la palla stava per uscire, ma l'arbitro non ha fischiato e Pulisic che è un giocatore più che corretto ha deciso di non fermarsi. Se mai era il giocatore della Lazio che doveva buttare la palla fuori se voleva fermare il gioco".

PARTITA: "A destra abbiamo fatto bene, a sinistra Loftus-Cheek è stato un po' troppo dentro al campo. Con la superiorità numerica era giusto mettere la seconda punta. Sapevamo che nelle ultime trasferte avevamo subito troppi gol pu non concedendo tante occasioni. Non subire gol è importante e abbiamo la qualità per farlo. Sia con i giocatori che vanno in campo dal 1' sia con i giocatori che entrano".

LEAO: "Secondo me il campo ha confermato la buona condizione di Leao, ma lo abbiamo trovato poco, Theo lo ha servito poco"

EUROPA LEAGUE: "L'obiettivo è confermare o migliorare il terzo posto in classifica e date la partite che ci saranno domani questa è unca vittoria importantissima. E poi possiamo raggiungere la Juventus. Da domani laboriamo per lo Slavia Praga".

PAROLE CARDINALE: "Noi siamo concentrati per fare il meglio possibile, le parole della proprietà non le ho mai commentate ed è giusto che loro facciano le loro valutazioni. i nostri risultati positivi o negativi soni dettati dalla qualità della prestazione, non da gelosie interne al gruppo. Questo è un gruppo compattissimo".