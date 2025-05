Genoa,il responso su Retegui contro la Fiorentina che farà riposare un big, forse due

Retegui che potrebbe tornare titolare nella gara contro la Fiorentina. Il centravanti genoano sembra aver recuperato dall'infortunio ed è pronto per riprendersi la scena. Nella Fiorentina potrebbero riposare due big visti gli impegni ravvicinati della squadra di Italiano.

Genoa che affronterà la Fiorentina in questo turno di campionato, con la presenza o meno di Retegui? Di seguito il responso sull'attaccante della squadra di Gilardino. Nella Fiorentina potrebbe riposare un big, o anche due, viste le tante partite ravvicinate della squadra di Italiano.

Doppio cambio in casa viola?

Cone riportato da violanews.com, la Fiorentina potrebbe far riposare Nico Gonzalez e probabilmente anche Bonaventura. La squadra di Italiano è reduce dagli ottavi di Conference League e avrà un finale di stagione intenso. Il Genoa potrà invece contare sulla presenza o meno di Retegui? La risposta è si. Retegui tornerà a disposizione di Gilardino e si piazzerà come al solito al centro dell'attacco. Genoa che disputerà una partita senza troppi pensieri e patemi di classifica in generale. Di sicuro Gilardino non ha niente da perdere e vorrà concludere il campionato di Serie A nel miglior modo possibile. Mister genoano che è cercato anche dalla Fiorentina stessa, proprio il prossimo avversario del Genoa.