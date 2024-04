Fiorentina-Genoa: Gila senza Retegui? La risposta è...Italiano ne cambia 4?

Genoa che sarà impegnato nel difficile campo della Fiorentina, che a sua volta prepara la sfida di ritorno in Conference League. Proprio per questo Italiano potrebbe far riposare ben quattro giocatori. Ecco invece la situazione in casa Genoa con il dubbio Retegui.

Genoa per provare a finire il campionato nel miglior modo possibile, Fiorentina per prepararsi al meglio alla gara di ritorno in Conference League. Questo in estrema sintesi potrebbe essere il succo di Fiorentina-Genoa in programma stasera.

Retegui ancora in dubbio

Come riportato su tuttomercatoweb.com, la Fiorentina si trova nel mezzo del doppio confronto con il Viktoria Plzen. Italiano proverà a dosare le forze e nel suo 4-2-3-1 in porta ci sarà Terracciano, in difesa la probabile novità Parisi e in mezzo un turno di riposo per Milenkovic in favore di Ranieri, che completa il pacchetto con Quarta e Kayode. A centrocampo probabile avvicendamento tra Arthur e Lopez, staffetta tra Duncan e Mandragora, pronto a rientrare Bonaventura. Rifiaterà anche Gonzalez: sulle fasce si scaldano Ikone e Kouame, Belotti titolare, Nzola non convocato. Il Genoa potrebbe fare a meno di Retegui, almeno inizialmente. A seconda dello schema tattico adottato il centravanti potrebbe partire titolare o no. Ekuban in gran forma partirà dal 1' minuto.