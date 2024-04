Genoa: contro la Fiorentina Retegui si o no? La risposta è...

Fiorentina-Genoa sarà una partita che molto probabilmente verrà giocata a viso aperto da entrambe le squadre, vista la posizione di classifica delle due. La squadra allenata da Gilardino è alle prese con il dubbio legato alla presenza o meno di Retegui.

Il Genoa contro la Fiorentina giocherà una partita a viso aperto. La squadra allenata da Alberto Gilardino, molto apprezzato dalle parti di Firenze, si è avvicinata alla soglia dei fatidici 40 punti e potrà osare di più del solito. Ecco le novità sulla presenza o meno di Retegui nel match.

Retegui torna titolare

Come riporta il sito fantamaster.it, trapela totale ottimismo sulle condizioni di Retegui dopo il recente infortunio alla caviglia. L’attaccante della Nazionale, fermo ai box per squalifica nell’ultima sfida contro l'Hellas Verona, tornerà a completa disposizione di Alberto Gilardino già a Firenze. Retegui dunque ha superato il problema alla caviglia ed è pronto a riprendere posto al centro dell’attacco del Genoa. Ad oggi la sua titolarità è superiore al 70%. L'ultimo provino sarà utile per raggiungere il 100% e per non rischiare più del dovuto, ma la sensazione che filtra è di totale ottimismo per l'attaccante anche della Nazionale italiana allenata da Luciano Spalletti.