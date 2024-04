Sassuolo-Milan streaming LIVE e diretta Tv, dove vederla: Sky o DAZN?

In questa pagina tutte le informazioni utili per poter seguire Sassuolo-Milan match di Serie A TIM: quando si gioca, l'orario e come seguirla in diretta tv live e streaming gratis: Sky Sport o DAZN? Si gioca al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia alle ore 15:00

Sassuolo-Milan in streaming dove vederla: le ultime in vista del match. La partita contro il Sassuolo al Mapei Stadium evoca bei ricordi ai tifosi milanisti. Due anni fa, infatti, i rossoneri vinsero lo Scudetto all'ultima giornata proprio su questo campo con doppietta di Giroud e la rete di Kessie. Questa volta il match contro la squadra di Ballardini permetterebbe al Milan di blindare praticamente il secondo posto: riusciranno ad ottenere questi 3 punti pesanti in trasferta? I rossoneri, va ricordato, arrivano dal match di andata di Europa League con la Roma.

Il Sassuolo ha segnato 30 gol contro il Milan in Serie A, solo contro il Genoa (34) ha fatto meglio nel massimo campionato; tuttavia, 16 reti sono arrivate nei primi sette incroci, mentre ha realizzato 14 gol nei successivi 14. Milan (nove) e Sassuolo (otto) sono le due squadre che hanno subito più reti da fuori area in questa Serie A; nei cinque grandi campionati europei in corso hanno incassato più gol dalla distanza solo Burnley (13), Sheffield United (11) e Darmstadt (10), mentre anche il Borussia Mönchengladbach è a quota nove.

La sfida tra i due tecnici si disputerà nella giornata di domenica 12 aprile 2024 nel palcoscenico del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Il fischio d’inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Massa, è in programma alle ore 15:00. Al VAR ci saranno invece Guida e Chiffi. In questa pagina le ultime e dove vederla in diretta tv e streaming live.

Dove vedere la sfida: streaming e diretta tv

Il match tra Ballardini e Pioli sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l'incontro è necessario scaricare l'App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi.

Sassuolo-Milan in diretta anche su Sky? Al momento la partita tra i neroverdi e i rossoneri non sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Infatti la tv satellitare ha deciso di trasmettere per la trentaduesima giornata altre partite di campionato.