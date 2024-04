Serie A, Dove vedere Fiorentina-Sassuolo in streaming e diretta tv

In questa pagina tutte le informazioni su come seguire in diretta tv e streaming Live gratis la partita della 34° giornata di Serie A TIM tra Fiorentina-Sassuolo: Sky Sport o DAZN? Si gioca domenica 28 aprile ore 20:45 allo Stadio Franchi di Firenze.

Domenica 28 aprile alle ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze si disputerà si disputerà il match Fiorentina Sassuolo, valevole per la 34.a giornata del campionato di Serie A che vede in classifica la squadra viola al nono posto con 47 punti, mentre quella neroverde al penultimo posto in classifica con 26.

Al Franchi va in scena un match in cui tutti i riflettori sono puntati sugli ospiti: se infatti la squadra di Italiano dopo il ritorno di Coppa Italia ha la testa alla semifinale di Conference League di giovedì, il Sassuolo di Ballardini deve necessariamente cercare punti utili a risollevare l'umore e soprattutto la propria posizione in classifica, pericolosamente ancorata alla zona retrocessione. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio come seguire il match in diretta TV e streaming ed il precedente dell'ultima partita giocata un anno fa proprio a Firenze, in Toscana.

SESTINA ARBITRALE

ARBITRO: Marcenaro

ASSISTENTI: Garzelli – Moro

IV UFFICIALE: Prontera

VAR: Serra

AVAR: Pairetto

Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora

Fiorentina-Sassuolo in TV e streaming, dove vederla

Il match Fiorentina Sassuolo sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma del gruppo Perform che ha acquisito i diritti televisivi di tutto il campionato di Serie A per le prossime tre stagioni. Per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili. Segui Fiorentina-Sassuolo su DAZN. Attiva ora.

Fiorentina-Sassuolo in diretta anche su Sky? Al momento la partita tra i viola e i neroverdi non sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Infatti la tv satellitare ha deciso di trasmettere per la trentaduesima giornata altre partite di campionato.

Highlights ultima partita giocata al Franchi