Torino-Juventus streaming gratis e diretta tv in chiaro: DAZN, Sky? Dove vedere Serie A

Torino-Juventus, il derby della Mole, da tantissimi anni ha ormai un padrone definito: i bianconeri non lasciano vincere i granata da nove anni: quel 2-1 dell'aprile 2015 è stata l'unica vittoria del Toro nel nuovo millennio. Sarà questa la volta buona per gli uomini di Juric?

Sabato 13 aprile alle ore 18 allo stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino si disputerà il match Torino-Juventus, valevole per la trentaduesima giornata di Serie A.

La Juventus si è rialzata, dopo un lungo periodo buio: la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio e l'1-0 con la Fiorentina in campionato hanno riportato un po' di serenità nell'ambiente, che ora vuole solo arrivare a chiudere la stagione centrando la qualificazione in Champions League e almeno la finale di Coppa. Il Torino invece coltiva la speranza di arrivare in Europa, almeno in Conference League, e anche quella di tornare a vincere un derby a distanza di nove anni dall'ultima volta.

Dove vedere Torino-Juventus in tv e streaming: DAZN o Sky?

La partita Torino-Juventus sarà visibile su DAZN, in diretta esclusiva e con un ampio pre e post partita. Per assistere alla sfida, dunque, sarà necessario possedere un abbonamento al servizio: a quel punto, poi, bisognerà collegarsi all'app di DAZN tramite smart tv, smartphone, tablet o pc, oppure al sito del portale tramite pc, tablet o smartphone.