Vessicchio: "Caso Acerbi? L'Inter se la scampa per una furbata, pagherà per tutti gli imbrogli"

Il giornalista di Agropoli Sergio Vessicchio ha usato parole molto dure verso il calciatore nerazzurro Francesco Acerbi e l'Inter. Secondo quanto afferma, prima o poi la compagine milanese sarà costretta a pagare per tutti gli imbrogli degli ultimi anni

Nelle ultime settimane, e per tutta la sosta della Nazionale, ha tenuto banco il caso di Francesco Acerbi, accusato pesantemente di razzismo per una frase pronunciata verso il difensore del Napoli Juan Jesus, nello scontro a San Siro. I pareri sono stati diversi, sia sui social che presso le emittenti televisive.

Sergio Vessicchio: "L'Inter pagherà per tutto questo. Sul caso Acerbi si conosce la verità"

Contro il difensore nerazzurro si è schierato anche il giornalista Sergio Vessicchio, il quale ha espresso durissime parole nei confronti dell'ex calciatore laziale e la squadra milanese: "Anche questa volta l’#Inter se la scampa per una furbata, tutti sanno la verità anche chi era in campo, si è scusato #Acerbi. Prima o poi pagheranno per tutti gli imbrogli, arriverà il momento che non avranno più appigli e scuse, e in quel momento sarà la loro fine. Padre tempo".

L'assoluzione di Francesco Acerbi

In molti hanno giudicato troppo frettolosa la chiusura dello spiacevole avvenimento, con Gravina che ha riferito di credere ad Acerbi. Quest'ultimo non ha ricevuto alcuna punizione dalla giustizia sportiva della Serie A, in quanto la sentenza ha stabilito che mancano le prove del fatto. Francesco Acerbi assolto quindi, dalle accuse di Juan Jesus di insulti razzisti, sebbene su Internet impazzano ancora le polemiche a riguardo. Solo due giorni fa, prima dell'inizio di Napoli-Atalanta, i calciatori partenopei sono scesi in campo inginocchiandosi contro il razzismo.