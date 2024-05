Atalanta-Torino, streaming e diretta TV: Sky, NOW o DAZN? Dove vedere Serie A

Atalanta-Torino, dove vederla? Ecco tutte le info utili, la designazione arbitrale e le probabili formazioni della sfida valevole per la 38a giornata di Serie A TIM. Il calcio d'inizio del match tra la squadra di Gian Piero Gasperini e quella di Ivan Juric è previsto per le 18:00 di domenica 26 maggio.

Atalanta-Torino, dove vederla? Il fischio d'inizio della sfida tra nerazzurri e granata è previsto per domenica 26 maggio alle 18:00. La gara, valevole per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, vedrà contrapposta la squadra di Gian Piero Gasperini a quella di Ivan Juric. La Dea è reduce dalla storica vittoria dell'Europa League grazie alla tripletta di Lookman in finale contro il Bayer Leverkusen, squadra che in questa stagione non aveva ancora perso prima dello scorso mercoledì. Anche i piemontesi hanno raccolto un successo nell'ultima gara disputata, nel loro caso contro il Milan per 3-1.

La direzione della gara sarà affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno, che sarà coadiuvato da Rossi e Galetto. Il quarto uomo sarà Perenzoni, mentre in sala VAR presenzieranno Irrati e Meraviglia.

Dove vedere Atalanta-Torino in TV e streaming

La partita prevista per le 18:00 di domenica 26 maggio sarà disponibile sia su DAZN che su Sky. La prima piattaforma trasmetterà la diretta della sfida: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale, mentre per smartphone, tablet e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Atalanta-Torino anche in differita con le medesime modalità descritte sopra. Anche il secondo emittente trasmetterà su i propri canali la partita, con annessi servizi di streaming grazie ai siti e alle applicazioni di Sky Go e NOW.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora.

Atalanta-Torino, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Bonfanti; Bakker, Adopo, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk; Lookman, El Bilal Tourè. All. Gasperini.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Ricci; Zapata, Pellegri. All. Juric.