Ballardini: "Ogni partita conta anche se si è retrocessi. Tanti giocatori si sono ritrovati in una situazione..."

Le dichiarazioni del tecnico della squadra emiliana dopo i pareggio allo stadio "Olimpico" di Roma con il risultato di 1-1. I neroverdi erano passati in svantaggio a causa della punizione di Zaccagni, ma dopo solo sei minuti, il difensore Viti ha realizzato il gol del pareggio.

Questa sera è terminato il campionato del Sassuolo che il prossimo anno disputerà il campionato di Serie B dopo undici stagioni consecutive nella massima serie, a causa del penultimo posto in classifica.

La squadra emiliana allo stadio "Olimpico" di Roma ha salutato il campionato di Serie A con un buon pareggio per 1-1 sul campo della Lazio. Reti nel secondo tempo: prima era Zaccagni a portare in vantaggio i biancocelesti, sei minuti dopo Viti realizzava la rete del pareggio. Di seguito vi riportiamo le dichiarazioni post partita del tecnico Davide Ballardini.

"Ogni partita conta anche se si è retrocessi, ci sono tante cose da salvaguardare. Tanti giocatori giovani non erano abituati a lottare per non retrocedere, si sono ritrovati in una situazione complicata. La testa conta tanto e noi siamo stati troppo fragili, almeno nei due mesi che ci siamo stati noi, a questo si aggiunge l'assenza del giocatore più rappresentativo. Se ho qualche rimpianto? Dodici partite sono poche, sono una preparazione e questo lo valuteremo, si fa in tempo a capire giusto due cose. Io sono arrivato con la speranza di avere tutti a disposizione e Berardi non c'era, prima di noi il Sassuolo senza di lui non aveva mai vinto una partita. Un giocatore non fa la squadra, ma è importante. Da Sassuolo mi porto le persone che ho conosciuto".

"Tudor l'ho incontrato quando era al Verona, è molto chiaro ciò che vuole, le sue square hanno uno stile e un'identità chiara, quando noti questo vuoldire che è un allenatore capace. Poi è chiaro che ci vogliono gli interpreti e i giocatori funzionali allo stile che lui ha".