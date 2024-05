Età media delle squadre del campionato Primavera 1: grande lavoro di Paolo Montero

Il campionato di Primavera 1 è ad oggi il palcoscenico in cui molte compagini di Serie A vedono brillare i propri talenti anche perchè soltanto due di queste possiedono al momento una squadra B, scopriamo l'età media delle squadre che partecipano a questo campionato

L'età media del campionato di Primavera 1 svela il grande lavoro svolto in questa stagione dal tecnico della Juventus Paolo Montero. Un compito quello dell'ex difensore uruguaiano bianconero allo stesso tempo arduo e delicato. Per lui il tentativo di lavorare sulla crescita dei ragazzi che dovranno poi approdare alla Next Generation. Un campionato quello per compagini Under 19 considerato spesso poco probante per i giovani, non ritenuti idonei al grande salto con le prime squadre.

Ecco che la scelta di affidarsi alle squadre B si è ritenuta necessaria seguendo la strada già segnata dall'esperienza di Inghilterra e Spagna. Proprio in nella penisola iberica il passaggio dalle seconde squadre viene visto come una grande opportunità per i talenti del club. Questi continuano ad allenarsi in contatto con i campioni ma hanno un palcoscenico adatto alla crescita che non sia soltanto un campionato giovanile.

La Juventus Primavera è la squadra più giovane del campionato e unica tra tutte a restare sotto i 18 anni come età media. Quasi 1 anno di differenza con l'Empoli Primavera che risulta invece la più "vecchia". Questo testimonia ulteriormente il grande lavoro di tecnici come Montero e Abate che con squadre giovanissime sono riusciti comunque a centrare ottimi risultati. Anche il Milan dovrebbe nella prossima stagione creare la squadra B per il campionato di Serie C, seguendo le orme di Juventus e Atalanta.

Squadra età media Juventus Primavera 17,8 Milan Primavera 18,1 Cagliari Primavera 18,1 Inter Primavera 18,3 Hellas Verona Primavera 18,3 Atalanta Primavera 18,3 Roma Primavera 18,4 Genoa Primavera 18,4 Fiorentina Primavera 18,4 Torino Primavera 18,5 Lazio Primavera 18,5 Bologna Primavera 18,5 Sampdoria Primavera 18,6 Sassuolo Primavera 18,7 Monza Primavera 18,7 Lecce Primavera 18,7 Frosinone Primavera 18,7 Empoli Primavera 18,7

