Fiorentina, Adani su Italiano: "Ottimo lavoro, prima si lottava per la salvezza"

Fiorentina che si giocherà l'accesso per il secondo anno di fila nella finale di Conference League e che potrà concludere il campionato nel miglior modo possibile. Merito anche della progettualità e del lavoro svolto finora da Italiano. Le parole di Adani su di lui.

La Fiorentina si trova a un passo dal giocare per il secondo anno consecutivo una finale europea e di conseguenza la possibilità di portare a casa un trofeo. Sicuramente una stagione positiva che ricalca la grande annata dello scorso anno in casa viola. In campionato si poteva forse fare meglio, ma anche i tanti impegni hanno fatto si che la squadra lasciasse per strada qualche punto importante. Obiettivo della Fiorentina di inizo stagione era almeno l'entrata in Europa League ed essendo diventato quasi impossibile in campionato c'è la possibilità di raggiungere tale obiettivo attraverso la vittoria della Conference League.

Italiano a un passo dall'addio

La Fiorentina come detto è a un passo dalla seconda finale consecutiva in due anni di fila e tutto ciò è anche merito del progetto iniziato con l'attuale mister Vincenzo Italiano. L'allenatore viola è a un passo dal dire addio e accasarsi su una nuova panchina. Per lui soprattutto in questa stagione sono arrivate anche delle critiche, più o meno ingiuste.

Le parole di Adani su Italiano

Daniele Adani ai microfoni di RaiSport ha commentato il lavoro di Italiano con la Fiorentina: "Il prossimo anno finirà il ciclo di Italiano. La gara con il Sassuolo dimostra la professionalità di un gruppo che con Italiano ha svoltato. Mi ricordo bene quando la Fiorentina si salvava all'ultima giornata. Italiano ha ridato stile, gioco, sicuramente ha dei difetti ma con lui la Fiorentina si gioca la Coppa Italia, il Campionato e arrivi in Conference League. Considero il suo lavoro a Firenze molto positivo".