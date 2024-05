Inter-Lazio: le probabili formazioni del match

Inter e Lazio è uno dei match più interessanti della 37a giornata di Serie A, seppur abbia poca valenza per quanto riguarda il posizionamento in classifica delle due squadre. Ecco quali sono le probabili formazioni della partita che si giocherà domenica alle 18.

Va in scena l'ultimo match casalingo a San Siro per l'Inter, campione d'Italia, che ospita la Lazio. I nerazzurri, puntano a vincere le ultime due partite rimanenti in Serie A per superare il record di punti del club. Mentre i biancocelesti sono praticamente certi di giocare la prossima Europa League, e sono al settimo posto in classifica, ma la matematica non gli preclude la possibilità di arrivare al quinto posto e quindi giocare la prossima Champions League. Ecco le probabili formazioni della partita.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Domenica alle 18 si giocherà il match tra Inter e Lazio, che sarà anche il giorno per un'altra festa nerazzurra per celebrare lo Scudetto vinto. Turnover ragionato per il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi, che dovrebbe riproporre Frattesi a centrocampo e tornare alla difesa titolare, con De Vrij che prenderà il posto di Acerbi indisponibile. Dubbi in attacco, con Lautaro che potrebbe ritornare a giocare dal primo minuto ed è in ballottaggio con Thuram. Mentre Tudor non potrà contare su Romagnoli in difesa, in quanto squalificato, oltre a Gila infortunato e a Luis Alberto. Ecco nel dettaglio le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Arnautovic.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Hysaj; Lazzari, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile.