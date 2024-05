Lazio, Felipe Anderson al passo d'addio: il club sui social lo omaggia con un bellissimo video

Domenica sera, il calciatore brasiliano disputerà l'ultima partita con la Lazio, visto che nella prossima stagione tornerà in patria per giocare con il Palmeiras. Intato il club biancoceleste ha omaggiato il classe '93 con un bellissimo video sui social.

Domenica sera alle ore 20.45 la Lazio chiuderà il suo campionato ospitando allo stadio "Olimpico" il Sassuaolo, nel match valevole per la 38.a giornata di campionato, con l'obiettivo di certificare il suo settimo posto (basta un solo punto) con conseguente qualificazione alla prossima Europa League.

Quella contro la squadra emiliana, sarà una gara molto importante per l'attaccante brasiliano Felipe Anderson che disputerà la sua ultima partita in maglia biancoceleste, visto che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e tornare in patria, per difendere i colori del Palmeiras.

Il classe '93 era ritornato a Roma (dopo la lunga parentesi di cinque anni, 2013-18) nell'estate del 2021 proprio in coincidenza con l'arrivo del tecnico Maurizio Sarri che l'ha sempre reputato un calciatore imprescindibile, tant'è che in queste tre stagioni, non ha mai saltato una partita e con quella di domenica saranno 149, le presenze consecutive.

Felipe Anderson lascerà Roma con 326 presenze e 58 reti( al momento) più svariati assist e ottime prestazioni e sicuramente i tanti tifosi biancocelesti che saranno presenti, lo omaggeranno del giusto tributo che merita. Intanto il club, sul suo profilo ufficiale Twitter, ha dedicato al suo giocatore brasiliano, un bellissimo video delle sei stagioni passate a Roma.

Felipe Anderson, il bel saluto della Lazio (VIDEO)