Serie A, dove vedere Torino-Bologna: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e formazioni

In programma l'anticipo della 35° giornata di Serie A TIM 2023/24. Il Torino di Ivan Juric ospita il Bologna di Thiago Motta. Si affrontano oggi, Venerdì 3 maggio, ore 20:45, allo "Stadio Olimpico Grande Torino" di Torino. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni, con aggiornamento delle formazioni ufficiali.

Serie A TIM 2023/24, dove vedere Torino-Bologna? Si gioca allo "Stadio Olimpico Grande Torino" di Torino, con calcio d'inizio in programma oggi, Venerdì 3 maggio 2024, alle ore 20:45. La gara è valida per la 35° giornata del massimo campionato italiano.

EVENTO TORINO-BOLOGNA



Serie A TIM 2023/24

35° giornata LUOGO TORINO



Stadio Olimpico Grande Torino DATA Venerdì 3 maggio 2024 ORE 20:45 ARBITRI ARBITRO

Simone Sozza

Sezione AIA di Seregno



ASSISTENTE 1

Pasquale De Meo

Sezione AIA di Foggia



ASSISTENTE 2

Domenico Rocca

Sezione AIA di Catanzaro



IV UFFICIALE

Antonio Giua

Sezione AIA di Olbia



VAR

Daniele Paterna

Sezione AIA di Teramo



AVAR

Rosario Abisso

Sezione AIA di Palermo

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora.

Serie A, dove vedere Torino-Bologna?

Torino-Bologna viene trasmessa su: Sky e DAZN. Ecco le emittenti e i rispettivi canali:

Torino-Bologna, Diretta TV su: Sky Sport Calcio [Canale 202 e Canale 249 HD in Diffusione Terrestre], su Sky Sport 4K [Canale 213] e su Sky Sport [Canale 251], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Torino-Bologna, Diretta TV su: DAZN.

Torino-Bologna, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Torino-Bologna, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Torino-Bologna, Live Streaming su: DAZN, oltre che on demand, mediante l'apposita app su dispositivi mobile o connettendosi al sito internet da PC.

Telecronaca DAZN affidata a Alessandro Iori, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Le probabili formazioni - Aggiornamenti formazioni ufficiali

Ecco le probabili formazioni di Torino e Bologna. Aggiornamenti con le formazioni ufficiali.

Serie A TIM 2023/24

35° giornata



Torino-Bologna



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



TORINO



BOLOGNA

4-4-1-1

35° giornata



Torino-Bologna



Probabili formazioni



Aggiornamenti

Formazioni ufficiali



BOLOGNA



4-4-1-1 32

Vanja Milinkovic-Savic 28

Lukasz Skorupski 5

Adam Masina 3

Stefan Posch 4

Alessandro Buongiorno 26

Jhon Lucumi 13

Ricardo Rodriguez 33

Riccardo Calafiori 19

Raoul Bellanova 15

Victor Kristiansen 28

Samuele Ricci 8

Remo Freuler 8

Ivan Ilic 7

Riccardo Orsolini 27

Mergim Vojvoda 20

Michel Aebischer 16

Nikola Vlasic 17

Oussama El Azzouzi 9

Antonio Sanabria 56

Alexis Saelemaeker 91

Duvan Zapata 9

Joshua Zirkzee Coach



Ivan Juric Coach



Thiago Motta 🟡 Probabili formazioni

🟢 Formazioni ufficiali

Torino-Bologna: i precedenti

Torino e Bologna si sono affrontate 156 volte in tutte le competizioni ufficiali. Questo è il bilancio tra le due squadre

59 vittorie Torino

46 pareggi

51 vittorie Bologna

