Serie A, Lecce aritmeticamente salvo con tre giornate d'anticipo: il cammino di Gotti

La vittoria del Milan sul Cagliari, complice il k.o. del Frosinone con l'Inter, regala al Lecce la salvezza aritmetica con tre giornate d'anticipo! Il club giallorosso mette in cassaforte la sua terza stagione consecutiva in Serie A nel giorno del compleanno del suo presidente Saverio Sticchi Damiani

A San Siro, in occasione della 36esima giornata del campionato di Serie A, il Milan batte il Cagliari con il risultato di 5 a 1 e regala la salvezza aritmetica al Lecce di Luca Gotti con tre giornate d'anticipo. Infatti, la sconfitta della formazione di Claudio Ranieri, complice il k.o. del Frosinone contro l'Inter, consente alla formazione giallorossa di giocare le ultime tre partite di campionato (Udinese, Atalanta e Napoli) con serenità e senza pressioni.

Lecce è arrivata la salvezza aritmetica! Ecco cosa succede

Nel giorno del 49esimo compleanno del presidente Saverio Sticchi Damiani, il Lecce conquista la salvezza aritmetica e mette in cassaforte il terzo anno consecutivo nella massima serie. Salvezza che porta il nome di Luca Gotti! Infatti, il tecnico ha dato la svolta al campionato dei salentini, collezionando 3 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta (proprio contro i rossoneri) dal suo arrivo in Salento. Inoltre, la permanenza in Serie A farà scattare il rinnovo automatico fino al 2025.

Il cammino di Gotti che ha portato alla salvezza del Lecce

Ecco di seguito i risultati che hanno permesso a Luca Gotti di ottenere la salvezza aritmetica a tre giornate dal termine del campionato di Serie A: