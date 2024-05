Torino, Cairo risponde ai tifosi dopo la polemica di Superga: "Una cosa inaccettabile, prenderemo provvedimenti ma senza..."

Le dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, dopo la polemica successa sabato scorso a Superga, dove si presume che due calcatori granata, hanno fatto commenti pochi lusinghieri nei riguardi dei tifosi presenti, per ricordare il 75° anniversario del Grande Torino.

In casa Torino, dopo il pareggio casalingo a reti bianche contro il Bologna, c'è stata la polemica sul video social postato (e poi tolto) dal portiere di riserva Luca Gemello, dove si sentono presumibilmente due calciatori irridere i tifosi granata che erano andati sabato 4 maggio a Superga per il 75° anniversario della scomparsa del Grande Torino.

Nell'audio del filmato, si sentiva chiaramente dire: "Questi sono gli stessi che ci hanno fischiato ieri", con un altro che rispondeva "Si, si". In molti hanno ipotizzato si potesse trattare di Matteo Lovato o Pietro Pellegri, con i due calcatori che sono stati subissati di critiche.

Nella giornata di ieri hanno smentito le parole incriminate e hanno respinto le dure accuse rivolte, ma i tifosi del Torino, hanno chiesto in massa l'intervento del presidente Urbano Cairo, affinchè punisca i colpevoli di questa vicenda, con quest'ultimo che ha voluto rispondere ai suoi supporter, dove in sostanza, non sembra intenzionato a smascherare e mettere alla gogna pubblica chi ha commentato in maniera negativa i tifosi presenti, ma lo farà internamente senza pubblicizzare la questione. Di seguito vi riportiamo le sue breve dichiarazioni.

Urbano Cairo, risponde ai tifosi del Torino sul video di Superga

"Una cosa inaccettabile, ha scritto il numero uno granata, prenderemo provvedimenti ma senza fare processi pubblici. Mi è dispiaciuto molto".