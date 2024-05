Tudor: "Una bella festa, conclusa con una vittoria importante e sofferta. Da quando sono arrivato siamo..."

Le dichiarazioni dell'allenatore della squadra biancoceleste dopo la vittoria per 2-0 contro l'Empoli. Le reti (una per tempo) sono state realizzate da Patric e Vecino che permettono ai capitolini di blindare il settimo posto, utile alla qulificazione alla prossima Europa League.

Oggi pomeriggio allo stadio "Olimpico" di Roma si è disputato il match tra Lazio-Empoli, 36.a giornata del campionato di Serie A, che ha visto il successo dei biancocelesti per 2-0, grazie alle reti di Patric al recupero del primo tempo e di Vecino all'89.

Con questa vittoria la squadra capitolina si porta a 59 punti e in attesa del posticipo tra Atalanta-Roma, blinda il posto per la prossima Europa League e con qualche piccola speranza di Champions League. Nelle ultime due giornate, la Lazio sarà impegnata al "Meazza" contro l'Inter e in casa contro il Sassuolo. Di seguito vi riportiamo le parole del tecnico dei capitolini, Igor Tudor.

Igor Tudor, le sue parole post partita

"Una bella festa, è stato emozionante vedere tutte quelle persone, conclusa con una vittoria importante e sofferta. Ci avvicina ai traguardi europei, vedremo dove arriveremo. Stiamo facendo un bel percorso, complimenti ai ragazzi perché non era facile. Diffidenza? Da quando sono arrivato siamo primi in classifica, non c'è nessuna polemica. Se si parla di miglioramenti si risponde in un determinato modo, ho risposto nel modo giusto a quella domanda. Abbiamo vissuto tutti lo spogliatoio, le persone sono sempre quelle. Avere delle persone mature ti facilita il lavoro, e questo aiuta molto. Il nuovo allenatore da quasi sempre un gioco nuovo, è un compito difficile, è complicato arrivare nel mezzo del campionato".