Serie B, dove vedere Salernitana Cremonese in tv e streaming

Oggi pomeriggio alle ore 18.45 allo stadio Arechi si disputerà il match Salernitana Cremonese, valevole per la 31.a giornata del campionato di Serie B. Match molto delicato per entrambe le squadre, con i padroni di casa che in classifica si trovano al settimo posto con 43 punti ma con solo due di vantaggio sulla nona (Entella 41) che vorrebbe dire non giocare i playoff il prossimo agosto, mentre gli ospiti si trovano a 33 punti quintultimi che significherebbero playout, e in questo momento sono tre punti da recuperare per la salvezza diretta (Juve Stabia 36).

Sia i granata del tecnico Gian Piero Ventura che i grigiorossi di mister Pierpaolo Bisoli devono riscattare le brutte sconfitte del turno di venerdì scorso con i primi battuti 1-0 a Chiavari dalla Virtus Entella, invece i secondi ko in casa contro il Cosenza per 2-0.

Sarà un match da non perdere quello tra le formazioni di Salernitana e Cremonese: scopriamo quindi dove sarà trasmessa questa importante gara.

Dove vedere Salernitana Cremonese: streaming e diretta tv

Il match Salernitana Cremonese in programma alle ore 18.45 sarà trasmesso in diretta su DAZN, con telecronaca di Marco Calabresi; la gara dell’Arechi sarà visibile su diversi dispositivi come pc, smartphone e tablet sulle smart tv più moderne che supportano la app, oppure su tutti i televisori collegando un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4.

Un’altra possibilità per vedere la partita sul proprio televisore è rappresentata dall’utilizzo di strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Inoltre poco dopo il fischio finale sarà possibile guardare on demand gli highlights o anche la replica dell’intero incontro.

Salernitana-Cremonese: precedenti e designazione arbitrale

I precedenti allo stadio Arechi sono dieci, con i grigiorossi mai vittoriosi, mentre sono cinque le vittorie campane con altrettanti pareggi; 25 le reti realizzate complessivamente con un parziale di 17-8. La scorsa stagione (26 febbraio 2019) la Salernitana si impose per 2-0 con gol nel secondo tempo di Minala e Jallow, mentre nel match d’andata disputato lo scorso 10 novembre allo Zini, c’è stata la vittoria della Cremonese per 1-0 con rete decisiva di Ciofani al 72′.

L’arbitro della gara sarà Niccolò Baroni della sezione di Firenze che sarà coadiuvato dagli assistenti Vittorio Di Gioia di Modena e Pietro Dei Giudici di Latina, mentre il quarto uomo sarà Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Avellino).