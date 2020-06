Serie B, probabili formazioni Salernitana Cremonese: le ultissime

Nel tardo pomeriggio di oggi, Salernitana-Cremonese si incontreranno allo stadio Arechi di Salerno per il 31° turno del campionato cadetto; i due allenatori non hanno nessun componente della rosa squalificato, ma Gian Piero Ventura dovrà fare a meno oltre che del solito Cerci (a breve potrebbe rescindere il contratto), anche degli infortunati Herteaux e Mantovani e con Capezzi, Migliorini, Jallow e Cicerelli ancora non al meglio. Sono invece quattro i giocatori diffidati che al prossimo giallo saranno costretti a fermarsi un turno: Dziczek, Kiyine, Jaroszynski e Maistro.

Per Pierpaolo Bisoli sono tre i giocatori che non parteciperanno alla trasferta campana, ovvero Boultam, Deli e Piccolo, per i grigiorossi due i diffidati, ovvero Gustafson e Terranova, il terzo è Deli (ma sarà assente).

In precedenza abbiamo parlato anche di dove vedere Salernitana-Cremonese in tv e streaming, ora però è arrivato il momento di scoprire come scenderanno in campo le due squadre.

Probabili formazioni Salernitana Cremonese, le scelte dei due allenatori

I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il classico 3-5-2 che vede Micai tra i pali, terzetto difensivo composto da Aya, Billong e Jaroszynski, a centrocampo con Di Tacchio regista, ai suoi lati agiranno Akpro e Lombardi al rientro dalla squalifica, gli esterni Dziczek e Kiyine, mentre la coppia d’attacco Djuric e Gondo.

Gli ospiti invece giocheranno con il 4-3-3 che dovrebbe vedere Ravaglia in porta, Terranova e Ravanelli i centrali difensivi, mentre terzini Bianchetti e Crescenzi, in mezzo al campo il regista Valzania, mentre ai suoi lati Gaetano e Castagnetti, mentre il tridente offensivo formato da Ciofani punta centrale e gli esterni Palombi e Perugini.

Probabili formazioni Salernitana Cremonese

SALERNITANA(3-5-2): Micai, Aya, Billong, Jaroszynski, Dziczek, Alla Akpro, Di Tacchio, Lombardi, Kiyine, Djuric, Gondo.

CREMONESE(4-3-3): Ravaglia, Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Crescenzi, Gaetano, Valzania, Castagnetti, Palombi, Ciofani, Perugini.