Chievo Verona-Pisa, dove vedere in streaming e diretta tv

Chievo Verona-Pisa, dove vedere il Monday Night della 33^ giornata di Serie A. Di seguito tutte le informazioni

Questa sera alle ore 19:00 il Chievo ospita al ‘Bentegodi’ il Pisa per il posticipo della 33^ giornata di Serie B. Entrambe le squadre andranno a caccia dei tre punti. Al momento i padroni di casa occupano l’ottava posizione con 45 punti (11V,12N,8P). Nonostante contino una partita in meno, dunque, i clivensi sono in piena zona playoff. Con un successo, la squadra di Aglietti avrebbe la possibilità di scavalcare il Cittadella e di portarsi a ridosso della Spal (sesta).

I veneti sono reduci da un periodo poco brillante. Nelle ultime cinque partite, infatti, il Chievo ha collezionato solo 3 punti, frutto di 3 pareggi e 2 sconfitte. L’ultimo successo in campionato è datato 2 marzo, quando i gialloblù regolarono il Pordenone grazie ai gol di Ciciretti, Garritano e Obi. La vittoria ottenuta contro i friulani, inoltre, coincide anche con l’ultimo exploit casalingo. Da allora, infatti, i clivensi hanno collezionato solo una sconfitta e due pareggi.

Anche il Pisa quest’oggi farà di tutto per portare a casa i tre punti. Al momento i toscani sono tredicesimi a quota 40 (9V,13N,9P). La zona playoff non è distante. I punti che li separano dal Chievo (ottavo) sono solo cinque. Tuttavia, gli uomini di D’Angelo hanno bisogno di un cambio di marcia. Fatta eccezione per la vittoria conquistata contro la Spal, infatti, nelle ultime quattro partite i nerazzurri hanno subito ben tre sconfitte. Troppo poco per una squadra che ambisce a giocarsi un posto in Serie A.

Chievo Verona e Pisa hanno pareggiato tutti e cinque i precedenti disputati finora in Serie B. Qualora dovessero ripetere lo stesso risultato anche questa sera, le due compagini eguaglierebbero il primato di Palermo e Mantova attualmente ferme a sei.

Chievo Verona-Pisa, dove vedere il match in streaming e diretta tv

