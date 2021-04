Cremonese-Empoli, dove vederla in streaming e diretta tv

Cremonese-Empoli, dove vedere il recupero della 31^ giornata di Serie B. Di seguito tutte le informazioni per seguire il match in streaming e diretta tv

La Cremonese ospita la capolista Empoli per il recupero della 31^ giornata di Serie B. I padroni di casa sono reduci dall’ottima prova di forza messa in atto contro il Pordenone. Sotto di un gol dopo appena 4′ di gioco, la squadra di Pecchia non si è persa d’animo e grazie ai gol di Valeri, nel primo tempo, e di Strizzolo, nella ripresa, è riuscita a portare a casa un successo fondamentale in chiave playoff. A sei giornate dal termine, infatti, i grigiorossi sono ancora in corsa per un posto tra le migliori otto del campionato. I punti che la separano dal Chievo (ottavo) sono solo tre. Gap che potrebbe essere ricucito già quest’oggi con un successo sull’Empoli.

La Cremonese sta attraversando un momento molto positivo. Dopo due sconfitte consecutive subite rispettivamente contro Vicenza e Salernitana, le ‘Tigri‘ hanno improvvisamente cambiato marcia infilando ben cinque risultati utili consecutivi (5 vittorie e un pareggio). Un rendimento che ha permesso loro di scalare classifica fino all’undicesimo posto e di rilanciarsi nella corsa per un posto nei playoff.

Quest’oggi, però, la Cremonese dovrà fare i conti con un avversario, l’Empoli, molto ostico. Nonostante le due settimane di stop forzato causa Covid, venerdì scorso, contro la Reggiana, gli azzurri hanno evidenziato una condizione fisica invidiabile. La squadra di Dionisi ha corso per tutti i 90 minuiti, mostrando qualche cedimento solo nel finale, quando la Reggiana ha provato in extremis a strappare un pareggio che alla fine, complice i salvataggi di Brignoli, non è arrivato. Per l’Empoli si è trattato del terzo successo consecutivo lontano dal ‘Castellani’, dell’ottavo stagionale (solo il Lecce ha fatto meglio con nove vittorie). Altro dato interessante, la squadra di Dionisi non ha subito gol per la quarta partita consecutiva. Qualora dovesse ripetersi anche questa sera, i toscani eguaglierebbero la Spal che nel 2020 è riuscita a mantenere la porta inviolata per cinque partite consecutive.

Cremonese-Empoli, dove vedere in diretta tv e streaming oggi

Cremonese-Empoli, in programma quest'oggi alle ore 16:00, sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. Il recupero della 31^ giornata di Serie B potrà essere seguito su diversi dispositivi come Smart Tv, pc, tablet e smartphone.