Reggina-Vicenza, dove vedere il match in streaming e diretta tv

Reggina-Vicenza, dove vedere la partita valevole per la 33^ giornata di Serie B. Di seguito tutte le informazioni

All”Oreste Granillo’ di Reggio Calabria, la Reggina ospita il Vicenza per la 33^ giornata di Serie B. Entrambe le squadre sono in piena lotta per un posto nei playoff. Quando mancano sei giornate al termine del campionato, infatti, le due squadre sono appaiate all’undicesimo posto con 41 punti, a -4 dal Chievo, ottavo. Chi riuscirà ad uscire vincitore dallo scontro diretto di questa sera, dunque, avrà la possibilità di fare un bel balzo in avanti. Gli amaranto sono reduci da tre risultati utili consecutivi (una vittoria e due pareggi). In casa, nonostante il passo falso commesso contro l’Empoli, la Reggina sembrerebbe aver trovato finalmente il giusto equilibrio. Nelle ultime cinque sfide, infatti, hanno conquistato tre vittorie, le stesse ottenute nelle prime dieci partite interne del torneo. Guai, però, ad abbassare la guardia.

Per quanto riguarda il Vicenza, invece, dopo due vittorie e tre pareggi, nell’ultima di campionato la squadra di Di Carlo ha interrotto la striscia di risultati utili consecutivi ottenuti lontano dal ‘Romeo Menti’, perdendo 2-1 sul campo dell’Ascoli. A preoccupare è soprattutto la fase difensiva. I biancorossi, infatti, in trasferta subiscono gol ormai da sette partite consecutive. L’ultima volta che sono riusciti a mantenere la porta inviolata risale al 4 gennaio, contro il Brescia. Da allora hanno subito 9 gol in 7 partite.

Sono 11 i precedenti in Serie B tra Reggina e Vicenza. Il bilancio vede leggermente avanti gli amaranto che guidano con 5 vittorie, contro le 3 dei biancorossi (3 i pareggi). In terra calabra, invece, le due squadre si sono affrontate 5 volte. Anche in questo caso a comandare sono gli uomini di Baroni con 3 successi contro i 2 della ‘Nobile Provinciale’.

Reggina-Vicenza, dove vedere in diretta tv e streaming

Il match in programma alle 15:00 tra Reggina e Vicenza sarà visibile in diretta esclusiva su Dazn. Il match valevole per la 33^ giornata di Serie B potrà essere seguito su diversi dispositivi come Smart Tv, Pc, tablet, smartphone e console come PS4 e Xbox.