Virtus Entella-Salernitana, dove vedere il match in streaming e diretta tv

Al ‘Comunale’ di Chiavari la Virtus Entella ospita la Salernitana per la 33^ giornata di Serie B. Quando mancano sei partite al termine del campionato, i padroni di casa occupano l’ultima posizione a quota 22. Nonostante l’aritmetica dia loro ancora qualche speranza, la zona playout sembrerebbe ormai irraggiungibile. I punti che separano i liguri dall’Ascoli (diciassettesimo), infatti, sono ben nove. Un gap difficilmente rimarginabile in sei partite.

Dall’altra parte, invece, c’è la Salernitana. I campani sono in piena corsa per la promozione. Attualmente, infatti, i granata sono terzi con 54 punti (14 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte). L’obiettivo degli uomini di Castori sarebbe quello di provare a chiudere il campionato almeno al secondo posto, così da ottenere la promozione diretta in Serie A. Al momento, però, i punti che li distanziano dal Lecce sono quattro. Nell’ultimo turno di campionato, dopo il ko subito per mano dei salentini, i campani sono tornati al successo, superando il Frosinone con il minimo sforzo (1-0 firmato da Cicerelli).

Virtus Entella-Salernitana, dove vedere in streaming e diretta tv



Il match valevole per la 33^ giornata di Serie B tra Virtus Entella e Salernitana sarà visibile in streaming su Dazn.