Dove vedere Monza Cremonese Serie B: diretta tv Sky e streaming Dazn

Dove vedere Monza Cremonese Serie B in tv. Dopo aver perso di misura 2-1 il Trofeo Berlusconi contro la Juventus, il Monza vuole andare nel calcio che conta. Nella prima giornata di campionato però, è arrivato un pareggio per 0-0 sul campo della Reggina. Un inizio non dei migliori, come si aspettavano in casa lombarda, ma la stagione è ancora lunga e c’è tutto il tempo per recuperare. Prossimo avversario è la Cremonese, squadra che ha vinto all’esordio per 3-0 contro il Lecce grazie ai goal di Valzania, Buonaiuto e Valeri.

Quando si gioca Monza-Cremonese, seconda giornata SerieB

La partita tra Monza-Cremonese si disputerà domenica 29 agosto 2021 alle ore 20:30, all’ U-Power Stadium, conosciuto come il vecchio Brianteo, di Monza. Di seguito le probabili formazioni del match:

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Pirola, Paletta, Caldirola; P.Pereira, Brescianini, Scozzarella, Colpani, Carlos Augusto; Mota, Ciurria. Allenatore: Giovanni Stroppa

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Ravanelli, Okoli, Valeri; Valzania, Castagnetti; Baez, Buonaiuto, Zanimacchia; Ciofani. Allenatore: Fabio Pecchia

Sky o Dazn? Ecco dove vedere Monza Cremonese Serie B in diretta tv e streaming

La partita tra Monza-Cremonese sarà visibile in diretta su Sky Sport HD (canale 251). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire la gara anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulare, tablet e altri dispositivi. È possibile vedere la sfida anche in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire la partita. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere di una buona connessione. Inoltre la partita sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Abbonati ora a DAZN a 29.99€/mese. Disdici quando vuoi.