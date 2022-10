Spal: Venturato esonerato, un Campione del mondo pronto a sostituirlo

La sconfitta per 2 a 0 con il Frosinone è stata fatale a Roberto Venturato. La dirigenza ferrarese non contenta dei risultati ottenuti fino a questo momento ha deciso di prendere una decisione drastica e tramite una nota ha comunicato l’esonero dell’allenatore: “SPAL comunica di aver sollevato Roberto Venturato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico e i componenti del suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi”.

Spal: De Rossi e Oddo possibili sostituti di Venturato

Il ds Fabio Lupo è già alla ricerca del nuovo allenatore. Quest’ultimo dovrà essere capace di risanare l’ambiente e portare in alto una rosa forte e competitiva. Non a caso la dirigenza ferrarese ha investito molto durante l’ultimo calciomercato e per questo ha degli obiettivi decisamente ambiziosi. I nomi che ruotano intorno alla panchina biancazzurra sono quelli di Daniele De Rossi, Massimo Oddo e Alfredo Aglietti. L’ex gladiatore della Roma è in vantaggio sugli altri due e dopo essere stato accostato a tanti club del campionato cadetto è pronto a mettersi in gioco sulla panchina della Spal, la quale potrebbe rappresentare la sua prima grande occasione. Restano alla finestra Massimo Oddo, altro Campione del Mondo di Germania 2006, reduce da una buona stagione in C con il Padova e Alfredo Aglietti, allenatore che conosce bene la Serie B e che ha già vinto il campionato alla guida del Verona.