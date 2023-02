Palermo-Frosinone, streaming gratis e diretta tv OneFootball, Helbiz o Sky? Dove vedere Serie B

Sabato 18 Febbraio alle ore 14:00 va in scena al “Renzo Barbera” il match Palermo-Frosinone, ecco dove vedere questa interessante gara del campionato nazionale di Serie B. Il Palermo 10° in classifica cerca un risultato positivo dopo la sconfitta di Genova per restare agganciato al treno playoff. Il Frosinone dal canto suo non può permettersi passi falsi nonostante il +12 sulla seconda in classifica, perchè proprio il Genoa di Gilardino ha cambiato passo e proverà fino alla fine ad accorciare sui gialloblù.

I precedenti tra le due squadre sorridono nettamente al Palermo che su 9 sfide ne ha vinte addirittura 6. Due invece i successi per il Frosinone e soltanto una volta è stato pareggio. Le due squadre si sono affrontate in tutte le categorie professionistiche: Serie A, B e C. Da ricordare inoltre la sfida nella finale playoff di Serie B della stagione 2017/2018, ebbe la meglio il Frosinone che staccò il pass per la Serie A.

Siamo in attesa di scoprire attraverso le dichiarazione dei due tecnici quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Palermo-Frosinone.

Palermo-Frosinone, dove vedere la sfida del Renzo Barbera

Il match Palermo-Frosinone sarà visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport (202 e 251) a tutti i clienti abbonati e titolari del Pacchetto Calcio. Inoltre sempre per gli abbonati è possibile seguire il match in diretta streaming su Sky GO, scaricando l’applicazione su un qualsiasi dispositivo mobile. Anche NOW TV trasmetterà l’incontro in streaming come servizio per gli abbonati Sky e anche per i non abbonati dopo essersi registrati e aver acquisito un ticket per l’incontro.

La partita si potrà seguire anche sulla piattaforma DAZN; per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi. Segui la Serie BKT su DAZN. Attiva ora

Sarà possibile anche seguire il match attraverso la piattaforma Helbiz Live scaricabile su tutti i dispositivi mobili tipo smartphone e tablet ed usufruibile dopo aver selezionato una delle opzioni di abbonamento a pagamento, disponibili nella versione mensile, annuale e unlimited. Anche su OneFootball si potrà vedere Palermo-Frosinone in pay per view al prezzo di 3,99 euro.