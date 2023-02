Serie B, le probabili formazioni di Palermo-Frosinone: Corini-Grosso, ex a confronto

Sabato 18 Febbraio 2023 alle ore 14:00 va in scena al Renzo Barbera la sfida tra Palermo e Frosinone, scopriamo quelle che potrebbero essere le probabili formazioni scelte dai due tecnici Eugenio Corini e Fabio Grosso.

Il Palermo cerca il riscatto dopo la sconfitta di Genova, mentre il Frosinone vuol continuare la sua straordinaria marcia verso la promozione diretta in Serie A. Molto curioso come entrambi i tecnici siano ex calciatori proprio del Palermo e sono stati compagni di squadra durante l’epopea rosanero firmata Zamparini. In particolare Fabio Grosso, oggi stimato tecnico del Frosinone capolista, giocava proprio nel Palermo quando nel 2006 fu protagonista assoluto della conquista del titolo mondiale da parte della nazionale allenata da Marcello Lippi in Germania. Memorabile il suo gol al minuto numero 120 della sfida di semifinale proprio contro i padroni di casa tedeschi.

Scopri dove vedere Palermo-Frosinone in diretta tv e streaming, match valevole per il campionato nazionale di Serie B.

Palermo-Frosinone, le probabili formazioni del match: Corini sceglie Tutino in attacco

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi; Di Mariano, Verre, Gomes, Saric, Sala; Brunori, Tutino.

Indisponibili: Elia, Stulac, Bettella

Squalificati: Segre, Mateju

all. Eugenio Corini

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Frabotta; Garritano, Mazzitelli, Kone; Insigne, Moro, Caso.

Indisponibili: Lulic

Squalificati: Lucioni

all. Fabio Grosso