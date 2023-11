Modena-Sampdoria diretta tv e streaming live. Sky, Now o DAZN? Dove vedere Serie B

Modena-Sampdoria sarà una delle gare più interessanti della prossima giornata del campionato nazionale di Serie B. Andiamo a scoprire dove sarà possibile seguire il match in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. Pirlo in cerca di conferme

Dove vedere Modena-Sampdoria in diretta televisiva oppure in streaming live. Scopriamo anche quale emittente nazionale trasmetterà l'attesissima sfida di Serie B. Il match si giocherà sabato 11 novembre alle ore 16:15 presso lo Stadio Braglia di Modena. Si tratta di un incontro valido per la giornata numero 13 del campionato cadetto italiano.

La Sampdoria guidata in panchina dall'ex campione del mondo Andrea Pirlo cerca conferme dopo la brillante vittoria casalinga contro il Palermo. Per il tecnico ex Juventus si tratta dell'ennesimo test per evitare un esonero che fino a pochi giorni fa sembrava scontato. Il Modena fino a questo punto è una delle realtà più belle della Serie B. I canarini occupano la terza posizione in classifica e arrivano da 10 punti conquistati nelle ultime 4 gare disputate.

Dove vedere Modena-Sampdoria in tv e streaming

Modena-Sampdoria si giocherà sabato 11 novembre alle ore 16:15 presso lo Stadio Braglia di Modena. La diretta TV sarà affidata agli schermi di Sky, mentre con Sky Go, NOW e Dazn sarà possibile la visione in streaming della gara.

Come sempre sarà possibile seguire il match anche attraverso la diretta testuale degli aggiornamenti tramite i social media delle due società.

Modena-Sampdoria, le probabili formazioni del Braglia

MODENA (3-5-2): Seculin; Riccio, Zaro, Ponsi (Pergreffi); Oukhadda, Duca, Magnino, Palumbo, Guiebre (Bonfanti); Tremolada, Manconi.

ALL. Bianco

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Viera; Esposito, Borini; La Gumina (De Luca).

ALL. Pirlo

Modena-Sampdoria 0-2, le immagini dell'ultimo precedente