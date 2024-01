Sampdoria-Parma probabili formazioni: le scelte dei tecnici Pirlo e Pecchia

Gara dal grandissimo fascino al Luigi Ferraris-Marassi di Genova dove si sfidano Sampdoria e Parma. Andiamo a scoprire le probabili formazioni della sfida per una gara che ad inizio stagione rappresentava la vera sfida per la promozione diretta in Serie A.

Sampdoria-Parma ecco le probabili formazioni scelte dai due tecnici Andrea Pirlo e Fabio Pecchia per questa attesissima sfida dal sapore di Serie A. La gara si giocherà venerdi 19 gennaio 2024 alle ore 20:30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Si sfidano in questa partita valida per la giornata numero 21 della Serie B le due squadre più quotate del campionato cadetto che però attraversano momenti di forma agli antipodi.

La Sampdoria ha bisogno di un risultato positivo e di prestigio per ridare linfa e spinta alla propria stagione. La sconfitta di Venezia per 5-3 in inferiorità numerica non ha permesso di iniziare al meglio l'anno nuovo. Anche il Parma ha rallentato contro l'Ascoli facendosi bloccare sull'1-1. I ducali di pecchia però sono saldamente in testa alla classifica rispettando a pieno le attese di inizio stagione. Grande attesa tra i tifosi delle due squadre anche sul dove vedere la sfida attesissima.

Sampdoria-Parma, le probabili formazioni: Pirlo si affida a De Luca

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic, Stojanovic, Gonzalez, Giordano, Murru; Yepes, Ricci, Askildsen; Depaoli, De Luca, Verre.

All. Andrea Pirlo

INDISPONIBILI: Barreca, Ferrari, Borini, Pedrola

SQUALIFICATI: Benedetti Kasami

PARMA (4-3-3): Chichizola, Del Prato, Balogh, Circati, Coulibaly; Estevez, Hernani, Bernabe; Mihaila, Benedyczak, Man.

All. Fabio Pecchia

INDISPONIBILI: nessuno

SQUALIFICATI: nessuno

Sampdoria-Parma, le immagini del pareggio dell'andata al Tardini